Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KDT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm cho các công trình xây dựng và kiến trúc của công ty

Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads và TikTok Ads

Phân tích và báo cáo kết quả chiến dịch quảng cáo, đề xuất cải tiến

Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng marketing mới trong lĩnh vực nội thất và xây dựng

Phối hợp với đội ngũ thiết kế để tạo ra nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với từng công trình

Quản lý ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa chi phí cho từng chiến dịch

Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược cạnh tranh hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về digital marketing và quảng cáo online

Thành thạo sử dụng các nền tảng quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads

Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên số liệu

Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với các thay đổi trong lĩnh vực marketing online

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao

Có kiến thức về lĩnh vực nội thất, xây dựng và kiến trúc là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Thưởng hiệu suất theo kết quả công việc và doanh số

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động,

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Được nghỉ phép năm theo quy định của Luật lao động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin