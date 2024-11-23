Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP
- Hà Nội: KDT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và công cụ tìm kiếm cho các công trình xây dựng và kiến trúc của công ty
Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads và TikTok Ads
Phân tích và báo cáo kết quả chiến dịch quảng cáo, đề xuất cải tiến
Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng marketing mới trong lĩnh vực nội thất và xây dựng
Phối hợp với đội ngũ thiết kế để tạo ra nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với từng công trình
Quản lý ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa chi phí cho từng chiến dịch
Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược cạnh tranh hiệu quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về digital marketing và quảng cáo online
Thành thạo sử dụng các nền tảng quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên số liệu
Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với các thay đổi trong lĩnh vực marketing online
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao
Có kiến thức về lĩnh vực nội thất, xây dựng và kiến trúc là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất theo kết quả công việc và doanh số
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động,
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được nghỉ phép năm theo quy định của Luật lao động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Thương mại CITA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI