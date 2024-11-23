Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Orion Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Orion Media
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty cổ phần Orion Media

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Orion Media

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thiết lập, quản lý và chăm sóc các chiến dịch quảng cáo.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng quảng cáo.
Tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo.
Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới của Google
Định kỳ thi các chứng chỉ theo yêu cầu của Google.
Hỗ trợ NV kinh doanh tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.
Chi tiết trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi 23-27. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Marketing,...
Kinh nghiệm từ 1 năm chạy Google Ads. Tiếng Anh đọc hiểu được
Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc
Có tinh thần hỗ trợ đồng đội

Tại Công ty cổ phần Orion Media Thì Được Hưởng Những Gì

Review tăng lương, thưởng 2 lần/ năm
Thưởng Lễ, Tết 20% lương
Thưởng tết Âm từ 01 - 05 tháng lương
Thực hiện đầy đủ BHXH theo đúng luật quy định
Làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động, 90% nhân sự thuộc thế hệ 9X
Tham gia du lịch Đông - Hè trong và ngoài nước
Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Orion Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Orion Media

Công ty cổ phần Orion Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

