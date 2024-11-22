Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Quay, dựng, chụp ảnh, cắt ghép clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh phục vụ hoạt động quảng cáo online (Facebook, Website, Youtube, Tiktok)
- Chụp ảnh sản phẩm và xử lý hình ảnh tốt
- Phối hợp với team Marketing sáng tạo các nội dung video theo trend
- Xây dựng kịch bản, lên các cảnh quay chi tiết
- Xây dựng và quản lý kho dữ liệu VDO/Clip
- Quản lý, chăm sóc và giữ gìn cẩn thận các thiết bị được giao
- Tham gia, phối hợp với các nhân sự phòng ban khác để hoàn thành các công việc được giao
- Tôn trọng daedline
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quay/chụp sản phẩm
- Sử dụng thành thạo phần mềm như Adobe After Effect, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro... các phần mềm quay dựng khác
- Có tư duy về bố cục, ánh sáng hình ảnh, am hiểu về các thiết bị quay phim
- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và thói quen cập nhật xu hướng mới
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quay/chụp trong ngành công nghệ, y tế
- Ham học hỏi, luôn nâng cao năng lực bản thân
- Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm tốt
- Sử dụng thành thạo các thiết bị hỗ trợ ánh sáng, micro,...
- Yêu cầu đính kèm Profile sản phẩm đã thực hiện

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: thỏa thuận, làm việc thứ 2 - thứ 6
+ Thưởng: Thưởng các ngày lễ tết, thưởng 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm (lên tới nhiều tháng lương)
+ Chế độ khác: ăn trưa tại căng tin, chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch 1 năm/1 lần (trong nước hoặc nước ngoài) và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên...)
+ Các chế độ BHXH, chế độ phép đầy đủ theo quy định ngay khi được ký hợp đồng
+ Môi trường làm việc: Người lao động được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, luôn được tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới và không ngừng trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-media-thu-nhap-tren-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255128
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER
1 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Uncommon làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH Uncommon
2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HELLO ASIA TRAVEL COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu HELLO ASIA TRAVEL COMPANY LIMITED
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Tân Hoàng Gia
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH truyền thông KSS
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH AFIRE
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty thời trang Phan Nguyễn
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH LẨU NƯỚNG GANGBUK CHÙA LÁNG
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Liberico
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Y Khoa Hano - Bệnh viện đa khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Y Khoa Hano - Bệnh viện đa khoa Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Nam Dược làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Nam Dược
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm