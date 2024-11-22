Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Quay, dựng, chụp ảnh, cắt ghép clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh phục vụ hoạt động quảng cáo online (Facebook, Website, Youtube, Tiktok)

- Chụp ảnh sản phẩm và xử lý hình ảnh tốt

- Phối hợp với team Marketing sáng tạo các nội dung video theo trend

- Xây dựng kịch bản, lên các cảnh quay chi tiết

- Xây dựng và quản lý kho dữ liệu VDO/Clip

- Quản lý, chăm sóc và giữ gìn cẩn thận các thiết bị được giao

- Tham gia, phối hợp với các nhân sự phòng ban khác để hoàn thành các công việc được giao

- Tôn trọng daedline

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quay/chụp sản phẩm

- Sử dụng thành thạo phần mềm như Adobe After Effect, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro... các phần mềm quay dựng khác

- Có tư duy về bố cục, ánh sáng hình ảnh, am hiểu về các thiết bị quay phim

- Có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo và thói quen cập nhật xu hướng mới

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quay/chụp trong ngành công nghệ, y tế

- Ham học hỏi, luôn nâng cao năng lực bản thân

- Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm tốt

- Sử dụng thành thạo các thiết bị hỗ trợ ánh sáng, micro,...

- Yêu cầu đính kèm Profile sản phẩm đã thực hiện

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: thỏa thuận, làm việc thứ 2 - thứ 6

+ Thưởng: Thưởng các ngày lễ tết, thưởng 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm (lên tới nhiều tháng lương)

+ Chế độ khác: ăn trưa tại căng tin, chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch 1 năm/1 lần (trong nước hoặc nước ngoài) và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên...)

+ Các chế độ BHXH, chế độ phép đầy đủ theo quy định ngay khi được ký hợp đồng

+ Môi trường làm việc: Người lao động được làm việc trong môi trường làm việc thân thiện, luôn được tiếp xúc với các sản phẩm công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới và không ngừng trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.