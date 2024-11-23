Tuyển Digital Marketing PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cổng số 4 Aeon Mall, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thành thạo FB Ads, Landing page
Am hiểu và có kinh nghiệm trong các nền tảng Social (FB, Tiktok)
Có kinh nghiệm về SEO Google và Google Ads là một lợi thế (không bắt buộc)
Có kinh nghiệm Tiktok ads là một lợi thế (không bắt buộc)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.
Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi theo chế độ của Pháp luật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp, tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc và cơ hội tăng thu nhập ngoài giờ làm việc.
Được đào tạo chuyên nghiệp về Thương mại điện tử và các kênh bán hàng khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG
