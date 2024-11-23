Tuyển Digital Marketing PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cổng số 4 Aeon Mall, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thành thạo FB Ads, Landing page

Am hiểu và có kinh nghiệm trong các nền tảng Social (FB, Tiktok)

Có kinh nghiệm về SEO Google và Google Ads là một lợi thế (không bắt buộc)

Có kinh nghiệm Tiktok ads là một lợi thế (không bắt buộc)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi theo chế độ của Pháp luật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp, tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc và cơ hội tăng thu nhập ngoài giờ làm việc.

Được đào tạo chuyên nghiệp về Thương mại điện tử và các kênh bán hàng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.