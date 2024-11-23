Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A44 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như hình ảnh cho các bài viết trên web/page, banner, áp phích, dựng video khi có yêu cầu.

- Viết bài và đăng bài trên Website Huviron và Fanpage Huviron.

- Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi.

- Tổ chức sự kiện

- Quản lý kho marketing

- Báo cáo công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Có khả năng thiết kế, quay dựng video cơ bản.

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ + phụ cấp.

Thưởng các dịp lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích,...

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước, nghỉ phép 12 ngày/năm.

Quyền lợi gói khám sức khỏe, bảo hiểm tích lũy với CBNV có thâm niên.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, Sếp tâm lý, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân, mở ra cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

