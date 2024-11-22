Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 TT3 Khu đô thị phát thanh Mễ trì, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý và triển khai các chiến lược social media cho cả thương hiệu nội bộ và khách hàng của agency. Đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả truyền thông xã hội, xây dựng hình ảnh thương hiệu và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Đối với nội bộ agency:

Xây dựng và triển khai chiến lược social media:

Lập kế hoạch và triển khai nội dung nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu agency trên các nền tảng như Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok.

Xây dựng nội dung để thu hút nhân sự, tăng cường văn hóa doanh nghiệp và quảng bá dịch vụ của agency.

Sáng tạo nội dung nội bộ:

Viết bài PR, bài chia sẻ về thành công của agency, câu chuyện đội nhóm, và các chiến dịch nổi bật.

Phối hợp với đội ngũ design và video để sản xuất nội dung hình ảnh, video giới thiệu dịch vụ và văn hóa agency.

Theo dõi và đo lường hiệu quả:

Phân tích hiệu quả các bài đăng thông qua chỉ số tương tác, lượt tiếp cận, và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Đối với khách hàng:

Phát triển chiến lược social media phù hợp từng thương hiệu:

Tìm hiểu đặc điểm ngành hàng, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu của từng khách hàng để xây dựng chiến lược social media hiệu quả.

Lập kế hoạch nội dung chi tiết theo từng giai đoạn, phù hợp với mục tiêu của khách hàng.

Quản lý và giám sát triển khai nội dung:

Chỉ đạo và kiểm duyệt nội dung trên các kênh social media của khách hàng (bài viết, hình ảnh, video).

Đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Quản lý chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội

Phối hợp với đội ngũ Paid Media để triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, v.v.

Theo dõi hiệu quả quảng cáo và tối ưu hóa ngân sách để đạt ROI cao nhất.

Giám sát và đo lường hiệu quả

Theo dõi các chỉ số KPIs (lượt tương tác, tỷ lệ chuyển đổi, lượt xem) và lập báo cáo định kỳ cho khách hàng.

Đưa ra đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu phân tích và phản hồi của khách hàng.

Xử lý khủng hoảng và phản hồi.

Quản lý các tình huống khủng hoảng truyền thông, đảm bảo xử lý kịp thời và hiệu quả.

Theo dõi và phản hồi các bình luận, tin nhắn nhằm duy trì mối quan hệ tốt với cộng đồng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Social Media Management, ưu tiên từng làm việc tại agency.

Am hiểu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube và các công cụquản lý (Hootsuite, Buffer, Sprout Social).

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và nhiều dự án cùng lúc.

Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, khả năng đo lường hiệu quả và lập báo cáo chi tiết.

Sáng tạo, cập nhật nhanh các xu hướng mới trong social media.

Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 + % dự án(có thể deal lương theo năng lực)

Thu nhập cạnh tranh, thưởng đa dạng, chính sách lương cạnh tranh, thưởng năng suất, thưởng nóng.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Du lịch hàng năm 2 lần/năm, teambillding, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, lương tháng thứ 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Được làm việc với lãnh đạo có tâm, có tầm

Cô hội thăng tiến cao trong công việc

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP

