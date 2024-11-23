Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị thành phố Giao Lưu (gần Mega Market Phạm Văn Đồng), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Đào tạo nhân viên mới & chịu trách nhiệm quản lý team marketing của công ty.

Xây dựng và triển khai các hoạt động, quy trình làm việc cho Team Marketing để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.

Lên kế hoạch Marketing cho các sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, chương trình bán hàng theo tháng, quý, năm.

Nghiên cứu hành vi thói quen khách hàng trên các kênh Digital của công ty. Nắm vững khách hàng mục tiêu theo từng kênh.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược Marketing phù hợp với từng nhãn hàng.

Tạo dựng mối quan hệ gắn bó với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

Thực hiện một số công việc khác mà cấp trên giao phó

Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Đã có kinh nghiệm quản lý team chạy thời trang, mỹ phẩm, TPCN từ 6 tháng - 01 năm là lợi thế

Có kĩ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm

Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing

Kĩ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20.000.000 – 200.000.000/tháng ( lương Cb upto 10- 20M +%DS+ % tối ưu CP+ Thưởng nóng+ thưởng tuần + thưởng tháng + Best MKT+ thưởng sao+ thưởng contest+ thưởng tối ưu chi phí + 1% DS CSKH + Cơ hội tách nhánh)

Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận

Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định

Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy

Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin