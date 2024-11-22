Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 74 sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên các nền tảng: Facebook Ads, Tiktok Ads.....

Lên Content, ý tưởng về hình ảnh, video. Quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng giai đoạn (TVC, Clip review có sẵn từ bộ phận Media).

Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.

Đảm bảo đạt KPI đề ra, tối ưu hoá chi phí marketing.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Ưu tiên có 3 tháng – 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kiến thức về chạy Ads (chưa có kinh nghiệm được đào tạo).

Kỹ năng: Cẩn thận, tỉ mỉ, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Thái độ: Trung thực, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6 – 10 triệu + thưởng doanh số. Thu nhập trung bình từ 8 triệu - 15 triệu/tháng.

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.

Môi trường làm việc genz trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ G-HOLDINGS

