Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 LK4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing như: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,...), Email Marketing, Content Marketing.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Quản lý ngân sách Marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Theo dõi và cập nhật các chỉ số KPI của các chiến dịch Marketing.

Tìm kiếm và hợp tác với các Influencer, KOLs để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu Marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights,...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo các kênh Digital Marketing phổ biến.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng thuyết trình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, ...

Có kiến thức về thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin