Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Hỗ trợ nghiên cứu & phân tích thị trường - đối thủ - sản phẩm - khách hàng nhằm xác định sản phẩm và mô hình kinh doanh phù hợp:

- Hỗ trợ Giám đốc Marketing thu thập, phân tích các thông tin về thị trường – đối thủ - sản phẩm – khách hàng... từ đó hoạch định và phát triển chiến lược marketing phù hợp với chiến lược, mục tiêu tổng thể của Trúc Lâm An và tầm nhìn doanh nghiệp

- Triển khai, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu

2. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu Công ty, thương hiệu sản phẩm:

- Theo dõi xu hướng thị trường, chiến dịch của đối thủ, cung cấp các phản hồi, ý kiến người tiêu dùng để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu.

- Nghiên cứu đối tượng, thị hiếu khách hàng, cập nhật xu hướng và xác định kênh social phù hợp để quảng bá sản phẩm - Phối hợp với Giám đốc Marketing và các bộ phận trong phòng Marketing xây dựng chiến lược quảng cáo về sản phẩm công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh truyền thông chính thức của công ty.

3. Hoạch định, triển khai kế hoạch Digital Marketing:

- Lên kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động Digital marketing, thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng, email, social media và các dự án quảng cáo

- Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch Digital marketing trên các kênh online như: Facebook, Google, Website, Youtube, Tiktok, Zalo...

- Đưa ra các định hướng kế hoạch cho Digital Marketing bao gồm: Online Media Planning (Viral campaign, online media campaign, social marketing campaign, banner ads, 2 microsite/landing page idea...) Online Ads ( Google ads, Facebook ads ....), có khả năng tạo ra các viral campaign tốt trên Social Platform

- Giám sát hiệu quả các hoạt động Digital marketing, đánh giá, đo lường và báo cáo về hiệu suất của tất cả các chiến dịch

- Cập nhật và bám sát báo cáo chỉ số hiệu quả quảng cáo, ngân sách đã tiêu và kết quả hoạt động chung của Digital Marketing

4. Quản trị website, kênh youtube, tiktok...:

- Quản trị và cập nhật giao diện website, kênh youtube, tiktok... của Trúc Lâm An

- Cập nhật thông tin sản phẩm, nội dung bài viết, các ấn phẩm... trên Website và các kênh được giao

- Tùy chỉnh website, xây dựng kế hoạch tối ưu website

- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Đánh giá hiệu quả quản trị website và cập nhật phù hợp với tình hình thực tế

5. Hỗ trợ Trưởng phòng chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn, quy trình... làm việc:

- Phối hợp với Giám đốc Marketing trong việc chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn, quy trình làm việc để hoạt động hiệu quả, phù hợp theo chính sách, mục tiêu chất lượng của Công ty

- Đề xuất các về quy trình liên quan đến hoạt động nội bộ của phòng Marketing để tổ chức hoạt động tốt và hiệu quả

6. Phối hợp triển khai các chiến dịch, kế hoạch Marketing:

- Tham mưu cho Giám đốc/Trưởng phòng các nội dung truyền thông – marketing - Tham gia triển khai các chiến dịch, kế hoạch Marketing theo sự phân công từ quản lý

7. Các công việc khác:

- Tham mưu, đề xuất các chiến lược, kế hoạch, phương án nhân sự cho Giám đốc/Trưởng phòng Marketing nhằm xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp cho Trúc Lâm An - Báo cáo công việc theo định kỳ và khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo

1. Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có từ 1 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Phật giáo, kinh doanh sản phẩm tâm linh là lợi thế

- Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Digital MKT

- Hiểu biết về Digital marketing tools, Marketing automation, cách chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận với đối tượng khách hàng mục tiêu

- Am hiểu các công cụ Marketing như SEO, Google AdWords, PPC, hệ thống quản trị nội dung.

- Nắm được đặc thù sản phẩm của của các đối thủ cạnh tranh

2. Kiến thức: - Kiến thức sâu về xây dựng chiến lược, hoạch định và lập kế hoạch Marketing

- Kiến thức sâu về các hoạt động marketing đa kênh, xây dựng thương hiệu

- Kiến thức về sản xuất nội dung Marketing: Content, design, video, ...;

- Kiến thức cơ bản về quản trị hành chính và quản trị nhân sự

- Kiến thức nền tảng về Quản trị kinh doanh, bán hàng, tài chính

- Kiến thức cơ bản về quy định pháp luật đối với hoạt động Marketing, Quảng cáo tại Việt Nam.

3. Kỹ năng:

- Sử dụng các kênh truyền thông số hoặc các công cụ số

- Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt thông tin tốt

- Kỹ năng điều phối, quản lý công việc.

- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp

4. Thái độ, phẩm chất:

- Nhanh nhẹn, tác phong linh hoạt, văn minh, hoà đồng.

- Có khả năng sáng tạo;

- Chủ động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá

- Làm việc độc lập và theo nhóm.

- Biết sắp xếp công việc khoa học

- Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc và được trao đổi cụ thể khi hợp tác - Thưởng các ngày Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích

- Được làm trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật dụng,.. phục vụ tốt nhất cho công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty

