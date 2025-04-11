Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Trần Quý Kiên, Bình Trưng Tây

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể để thực hiện các công việc:

- Tham gia vào việc lên kế hoạch, định hướng phát triển các kênh cộng đồng (fanpage, group, LinkedIn, Zalo OA..) của công ty

- Xây dựng và làm mới các nội dung cho Website, viết bài chuẩn SEO

- Sáng tạo ý tưởng và viết kịch bản cho Reels, Short.

- Nắm bắt xu hướng, cập nhật nội dung trending để định hướng kịp thời cho các kênh và nội dung của khách hàng.

- Họp cùng team, cùng nhau lên ý tưởng xây dựng plan content theo ngày, tuần, tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên các ngành: Marketing, truyền thông hoặc các ngành có liên quan tới sản xuất nội dung.

- Có kinh nghiệm viết content là lợi thế.

- Biết Tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế

- Thích sử dụng các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Tiktok và Instagram.

- Ham học hỏi, tư duy nhanh nhạy; Sẵn sàng thử mới.

- Có thể thực tập full-time

Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 4.000.000 - 5.000.000 vnđ

- Được giữ lại làm nhân viên chính thức trong phòng marketing nếu phù hợp.

- Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, mọi người hỗ trợ nhau.

- Mọi ý kiến, ý tưởng đều được tôn trọng và khuyến khích thử nghiệm.

- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình và lấy dấu thực tập.

- Có cơ hội lên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư FGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin