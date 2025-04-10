Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng M, Tòa A2, Chung cư Topaz City, Số 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Đồng hành cùng iBasic trong việc khai mở các công cụ digital và ứng dụng chúng một cách sáng tạo, thông minh phục vụ cho marketing và kinh doanh:
- Lập kế hoạch chi tiêu ngân sách quảng cáo theo target hàng tuần / tháng / quý / năm.
- Phân bổ ngân sách, dự đoán doanh thu, mục tiêu hiệu suất.
- Trực tiếp triển khai set ads theo plan, theo dõi chỉ số và có hành động kịp thời.
- Báo cáo, đo lường và phân tích dữ liệu, đưa ra giải pháp cải thiện hiệu quả.
- Đồng hành cùng team Ecommerce trong các hoạt động hàng ngày, các chiến dịch lớn nhỏ.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13.000.000 - 15.000.000 đồng
Thưởng tiền mặt vào các dịp Tết và các ngày Lễ Quốc gia.
Thưởng Phiếu quà tặng vào sinh nhật nhân viên, sinh nhật Công ty
Mua hàng với giá ưu đãi theo chính sách mua hàng nội bộ.
Thưởng cuối năm, du lịch, khám sức khỏe và xét tăng lương hàng năm.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Công ty cổ phần Thế giới phụ nữ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

