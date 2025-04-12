Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với team để xây dựng kế hoạch Digital Marketing theo mục tiêu từng tháng/quý.

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trả phí trên Facebook, Google, Zalo Ads... phù hợp với từng nhóm khách hàng (retargeting, lead gen, traffic, brand awareness...).

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch để đảm bảo hiệu quả ngân sách, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm chi phí/khách hàng (CPC, CPA...).

Lập kế hoạch nội dung theo tuần/tháng cho các kênh: Facebook, LinkedIn, TikTok, Website…

Viết bài quảng bá sản phẩm, chia sẻ thông tin hữu ích, bài PR, bài giới thiệu dự án, khách hàng thành công...

Cập nhật nội dung website: bài blog, trang dịch vụ, thông tin tòa nhà...

Phối hợp với design/video editor để sản xuất hình ảnh và video truyền thông.

Nghiên cứu từ khóa, xây dựng nội dung SEO (bài blog, landing page...).

Tối ưu cấu trúc bài viết, tiêu đề, mô tả meta, internal link...

Theo dõi thứ hạng từ khóa và đề xuất cải thiện.

Theo dõi chỉ số chiến dịch: số lượt tiếp cận, tương tác, lượt click, chuyển đổi…

Phân tích hiệu quả từng kênh và đề xuất phương án tối ưu.

Tổng hợp báo cáo định kỳ gửi cấp quản lý.

Đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch xây dựng thương hiệu Serepok.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, workshop, lễ khai trương, quà tặng khách hàng...

Thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

Tiếng Anh tốt (ưu tiên có khả năng viết và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành).

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực: Bất động sản, văn phòng cho thuê, startup công nghệ,...

tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Thành thạo Facebook Ads, Google Ads và các công cụ như: Meta Business, Google Analytics, Google Tag Manager.

Facebook Ads

Google Ads

Có khả năng viết nội dung quảng cáo ngắn gọn, sáng tạo, đúng insight khách hàng mục tiêu.

viết nội dung quảng cáo ngắn gọn, sáng tạo

Hiểu cơ bản về SEO, biết cách triển khai nội dung chuẩn SEO là lợi thế.

SEO

nội dung chuẩn SEO

Biết sử dụng Canva hoặc phần mềm thiết kế cơ bản như Photoshop/Illustrator là điểm cộng.

Canva

Photoshop/Illustrator

Tinh thần chủ động, cầu tiến, có khả năng chịu áp lực và hoàn thành công việc đúng deadline.

chủ động, cầu tiến

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ

BHXH theo quy định hiện hành

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin