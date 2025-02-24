Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Quản lý nhân sự:

- Kiểm tra, giám sát, team PG tại điểm bán.

- Phân bổ chỉ tiêu cho từng trung tâm bán hàng.

- Đề xuất về đánh giá, khen thưởng, chấm điểm vào mỗi tháng.

- Tuyển dụng và huấn luyện đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn bán hàng (PGs).

Quản lý khu vực:

- Thiết lập và quản lý hệ thống kinh doanh của từng trung tâm có PG phụ trách.

- Triển khai CTKM đến từng trung tâm của từng hệ thống có PGs phụ trách.

- Làm việc với từng điểm bán chốt chương trình KM push sale out, cải thiện gia tặng độ hiện diện thương hiệu tại điểm bán.

- Lên plan kế hoạch DEMO cho từng hệ thống sàn KEY.

Quản lý hàng hóa:

- Theo dõi sale out từng ngày của từng trung tâm bán hàng

- Rà soát tồn từng trung tâm, đề xuất CTKM giải tồn tại điểm bán cho mã hàng bán chậm.không để hàng trả về do no sale khóa mã.

- Cập nhật từng điễm bán về tốc độ bán hàng từng SKU, đề xuất cụ thể hỗ trợ giải tồn hoặc thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Nắm rõ CTKM của từng hệ thống ASM phụ trách, triễn khai với quản lý sàn và PGs bán hàng để push tối đa sale in gia tăng SKU tại điểm bán.