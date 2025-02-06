Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 - 32 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lậpcác kế hoạch Digital Marketing/Truyền thông thương hiệu công ty và dự án.

các kế hoạch Digital Marketing/Truyền thông thương hiệu công ty và dự án.

Thựcthi và bám sát kế hoạch đã đề ra.

thi và bám sát kế hoạch đã đề ra.

Trực tiếp triển khai Digital Marketing để truyền thông thương hiệu trên các nền tảng GoogleAd, Google Search, Facebook Ad, Tiktok Ad..

Ad, Google Search, Facebook Ad, Tiktok Ad..

Quản trị Websitecông ty/dự án.

công ty/dự án.

Quản trị Kênhmạng xã hội công ty/dự án như Facebook/Tiktok/Instagram.

mạng xã hội công ty/dự án như Facebook/Tiktok/Instagram.

Quản lý CRM(dữ liệu khách hàng).

(dữ liệu khách hàng).

Trực tiếp làm việc, phối kết hợp cùng những nhà cung ứng về Digital Marketing.

Cập nhậtbáo cáo/phân tích hoạt động Marketing của Công ty/Dự án cũng như đối thủ trên thị trường, đề xuất các giải pháp.

Cập nhật

báo cáo/phân tích hoạt động Marketing của Công ty/Dự án cũng như đối thủ trên thị trường, đ

ề xuất các giải pháp.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing/Báo chí hoặccác ngành liên quan.

Quản trị Kinh doanh, Marketing

/Báo chí hoặc

các ngành liên quan.

2.Chứng chỉ đào tạo: Các chứng chỉ đào tạo về Marketing như Digital Marketing/Marketing tổng hợp…(nếu có).

2.

3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinhdoanh bất động sản.

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh

doanh bất động sản.

4. Kiến thức liên quan: Am hiểu sâu về Digital Marketing/Marketing bất động sản.

4. Kiến thức liên quan:

5.Kỹ năng cần thiết:

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Hiểu biết về sâuvà đa nhiệm về Marketing.

và đa nhiệm về Marketing

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.

Khả năng sáng tạo.

Sử dụng thành thạo FacebookAd, Google Ad, các công cụ Digital Marketing.

Ad, Google Ad, các công cụ Digital Marketing.

6. Phẩm chất, thái độ:

Cẩn thận, tỉ mỉ, và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc tốt.

Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.

7. Ngoại ngữ: Giao tiếp

8. Tin học: MS Office

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả Dự án.

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chương trình phúc lợi khác của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Trang thiết bị làm việc: Máy tính, bàn ghế làm việc, VPP, đồng phục theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin