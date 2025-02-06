Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30

- 32 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập các kế hoạch Digital Marketing/Truyền thông thương hiệu công ty và dự án.
các kế hoạch Digital Marketing/Truyền thông thương hiệu công ty và dự án.
Thực thi và bám sát kế hoạch đã đề ra.
thi và bám sát kế hoạch đã đề ra.
Trực tiếp triển khai Digital Marketing để truyền thông thương hiệu trên các nền tảng Google Ad, Google Search, Facebook Ad, Tiktok Ad..
Ad, Google Search, Facebook Ad, Tiktok Ad..
Quản trị Website công ty/dự án.
công ty/dự án.
Quản trị Kênh mạng xã hội công ty/dự án như Facebook/Tiktok/Instagram.
mạng xã hội công ty/dự án như Facebook/Tiktok/Instagram.
Quản lý CRM (dữ liệu khách hàng).
(dữ liệu khách hàng).
Trực tiếp làm việc, phối kết hợp cùng những nhà cung ứng về Digital Marketing.
Cập nhật báo cáo/phân tích hoạt động Marketing của Công ty/Dự án cũng như đối thủ trên thị trường, đề xuất các giải pháp.
Cập nhật
báo cáo/phân tích hoạt động Marketing của Công ty/Dự án cũng như đối thủ trên thị trường, đ
ề xuất các giải pháp.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing/Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Quản trị Kinh doanh, Marketing
/Báo chí hoặc
các ngành liên quan.
2. Chứng chỉ đào tạo: Các chứng chỉ đào tạo về Marketing như Digital Marketing/Marketing tổng hợp…(nếu có).
2.
3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản.
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh
doanh bất động sản.
4. Kiến thức liên quan: Am hiểu sâu về Digital Marketing/Marketing bất động sản.
4. Kiến thức liên quan:
5. Kỹ năng cần thiết:
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Hiểu biết sâu và đa nhiệm về Marketing.
và đa nhiệm về Marketing
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt.
Khả năng sáng tạo.
Sử dụng thành thạo Facebook Ad, Google Ad, các công cụ Digital Marketing.
Ad, Google Ad, các công cụ Digital Marketing.
6. Phẩm chất, thái độ:
Cẩn thận, tỉ mỉ, và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc tốt.
Tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.
7. Ngoại ngữ: Giao tiếp
8. Tin học: MS Office

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả Dự án.
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chương trình phúc lợi khác của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Trang thiết bị làm việc: Máy tính, bàn ghế làm việc, VPP, đồng phục theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà BETA, Tầng 05, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

