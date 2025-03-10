Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Lên kế hoạch, thiết kế và triển khai chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảngnhư Google Ads, Facebook Ads, Instagram, Tiktok và các kênh khác.

Phân tích và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch quảng cáo, theo dõi các chỉ số hiệu suất(KPIs) đảm bảo đạt được mục tiêu của công ty.

Đánh giá và phân tích dữ liệu từ các quảng cáo, nắm bắt xu hướng và cải tiến chiếnlược quảng cáo liên tục.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (content, design, sales) để đảm bảo thôngđiệp quảng cáo đồng bộ và hiệu quả.

Báo cáo kết quả, đánh giá và đề xuất cải tiến cho các chiến dịch quảng cáo đến cấp quản lý

Ít nhất 2-4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Tiktok Ads, Google Ads, Facebook AdsManager, Instagram, LinkedIn, Twitter Ads và các kênh khác.

Nắm vững các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Facebook Insights, Google Data Studio và các công cụ phân tích khác để đo lường hiệu quả chiến dịch và đưa ra đề xuất cải tiến.

Có khả năng tạo và tối ưu hóa danh sách từ khóa, phân đoạn đối tượng khách hàng mụctiêu và tùy chỉnh nội dung quảng cáo phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kỹ năng viết sáng tạo, biết cách tạo ra nội dung quảng cáo hấp dẫn, thuyết phục và phùhợp với ngôn ngữ thương hiệu.

Hiểu biết về SEO, content marketing và email marketing để hỗ trợ và tăng cường hiệu quả chiến dịch quảng cáo trực tuyến.

Tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tư duy logic và cập nhật xu hướng tốt.-Trung thực, cầu tiến, biết lắng nghe và có trách nhiệm trong công việc.

Nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể của công ty (ví dụ: bất động sản, y tế, giáo dục, etc.) là một lợi thế.

Ưu tiên có bằng chứng nhận liên quan đến Digital Marketing như Google Ads Certification, Facebook Blueprint Certification, HubSpot Inbound Marketing Certification, etc.,

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận 18-20M+ thưởng KPI, UPTO 25-30M

Thời gian làm việc từ 8:30 - 18h00 Từ thứ 2 - thứ 6 (Nghỉ trưa từ 12:00-13:30)

LƯƠNG: Tối thiểu 13 tháng lương/năm.

THƯỞNG: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...

Nghỉ thứ 7, chủ nhật + 12 ngày phép/năm

Câu lạc bộ và nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ hoặc hỗ trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)

Đảm bảo sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn, tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết....

