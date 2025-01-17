Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn
- Hà Nội: Tầng 5 Số 132 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị website các ngôn ngữ và server của công ty
Đảm bảo mục tiêu Performance Google Ads và Facebook Ads, SEO website
Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung và kỹ thuật cho các chiến dịch quảng cáo.
Chỉnh sửa nội dung có sẵn chuẩn SEO cho website
Xây dựng chiến lược SEO cho website của công ty, tối ưu hóa website theo tiêu chuẩn SEO
Đánh giá, đo lường và hiệu chỉnh phù hợp KPI
Các công việc khác được cấp trên giao phó
Làm việc tại 132 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên đã có từ 2 năm kinh nghiệm Digital Marketing trở lên
Tiếng Anh cơ bản (Đọc/viết)
Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet trên các nền tảng mạng xã hội trên thế giới.
Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo trực tiếp về kỹ năng
Chế độ bảo hiểm và chính sách nhân viên theo Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
