Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Số 132 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị website các ngôn ngữ và server của công ty

Đảm bảo mục tiêu Performance Google Ads và Facebook Ads, SEO website

Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung và kỹ thuật cho các chiến dịch quảng cáo.

Chỉnh sửa nội dung có sẵn chuẩn SEO cho website

Xây dựng chiến lược SEO cho website của công ty, tối ưu hóa website theo tiêu chuẩn SEO

Đánh giá, đo lường và hiệu chỉnh phù hợp KPI

Các công việc khác được cấp trên giao phó

Làm việc tại 132 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop cá nhân

Ưu tiên đã có từ 2 năm kinh nghiệm Digital Marketing trở lên

Tiếng Anh cơ bản (Đọc/viết)

Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet trên các nền tảng mạng xã hội trên thế giới.

Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Được đào tạo trực tiếp về kỹ năng

Chế độ bảo hiểm và chính sách nhân viên theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hành Trình Tinh Tấn

