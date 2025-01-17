Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, tháp T2, toà nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo các sản phẩm POD tại thị trường US – UK.

- Đo lường hiệu quả quảng cáo, tối ưu các chỉ số quảng cáo.

- Báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ khác về quảng cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực POD - Facebook Ads.

- Tiếng Anh: Toeic 450+ hoặc trình độ tương đương

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương Mại, Thương mại điện tử...

Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8 -10 triệu + Phụ cấp + Lợi nhuận sau bán hàng (Thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên)

(Thu nhập: 12-20 triệu). Performance review: 1 lần/năm.

- Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

- Thưởng Lễ, Tết, thưởng tháng, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, năm.

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo luật lao động và theo lịch nghỉ công ty.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Chế độ khám sức khỏe hằng năm: 4.000.000 vnđ/1 nhân sự/năm.

Tiện ích văn phòng làm việc:

- Miễn phí trà, coffee, trà sữa, đồ ăn vặt tại công ty.

Các hoạt động gắn kết:

- Hoạt động du lịch công ty thường niên 1 lần/năm.

- Hoạt động Team Building theo quý, năm.

- Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, môi trường làm việc thoải mái .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI CADAVA 108

