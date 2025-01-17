Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và sản xuất video cho các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram, và YouTube.

Tham gia trực tiếp vào quá trình quay, chỉnh sửa, và tối ưu hóa nội dung video.

Xây dựng nội dung bài viết (content post), hình ảnh, và video ngắn phục vụ chiến lược truyền thông.

Phối hợp với đội ngũ marketing để đảm bảo nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu.

Đảm bảo tính chính xác và chuyên môn dược trong các nội dung được sản xuất.

Trực tiếp tư vấn hoặc tham gia các buổi livestream chia sẻ kiến thức y dược đến khách hàng.

Theo dõi hiệu suất nội dung và đề xuất cải tiến dựa trên phản hồi từ người xem.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược (ưu tiên Dược sĩ Đại học).

Khả năng viết content sáng tạo và xây dựng kịch bản video.

Hiểu biết cơ bản về chỉnh sửa video (biết sử dụng các công cụ như CapCut, Canva, Premiere là một lợi thế).

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trước ống kính là điểm cộng lớn.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực content marketing hoặc truyền thông là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã từng xây dựng hoặc quản lý kênh social media (TikTok, Facebook, YouTube,...).

Tư duy sáng tạo, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc.

Yêu thích truyền thông, có khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn với xu hướng nội dung viral.

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPIs, thưởng dự án, các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

Được đào tạo thêm về kiến thức ngành dược và các kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

