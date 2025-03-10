Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đội Cấn, Liễu Giai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Lên lịch đăng bài, quản lý, chạy quảng cáo các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube, Thread... và tương tác với khách hàng.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,landing page...

Tham gia các sự kiện marketing, chạy quảng cáo.

Quay video ngắn, dựng phim quảng cáo.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành marketing,digital marketing hoặc đang cần học việc.

Hiểu biết về marketing kỹ thuật số, đặc biệt là digital marketing (bắt buộc)

Có khả năng sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với định hướng thương hiệu.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Được đào tạo kỹ năng thực chiến.

Tham gia vào các dự án, qua đó được bồi dưỡng kỹ năng thực tế của nghề Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.