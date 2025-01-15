Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 03, Tòa nhà 21T1 Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm sáng tạo và tối ưu multimedia content bao gồm: hình ảnh, video, text, và các nội dung khác, nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi trên các nền tảng bán hàng thương mại điện tử quốc tế (Shopify, Amazon Store, ...)

Sáng tạo tất cả các nội dung quảng bá sản phẩm và hình ảnh của thương hiệu trên các trang bán hàng (Shopify store, Amazon store, Tiktok shop,...) theo định hướng của quản lý trực tiếp/trưởng bộ phận;

Nghiên cứu hành vi, insight khách hàng Anh, Úc, Mỹ để tạo ra các nội dung thu hút nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi;

Báo cáo với quản lý trực tiếp/trưởng bộ phận về hiệu quả của từng campaign;

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty, bao gồm Marketing Ads, R&D, vận hành để đảm bảo rằng nội dung phù hợp với chiến lược thương hiệu và kế hoạch marketing;

Làm việc với các marketing agency, studio quay dựng trong quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm;

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ (9x, 2k)

Học vấn: Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan: Marketing, truyền thông, kinh tế,...

Tiếng anh sử dụng tốt (Tối thiểu Toeic 600+ hoặc IELTS 5.5);

Ưu tiên >06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử Dropship, POD;

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh/video cơ bản (Canva, Photoshop, CapCut, ...);

Khả năng chủ động, thích nghi và sáng tạo cao để làm việc hiệu quả trong một môi trường nhanh nhạy và độc lập;

Nhanh nhẹn, tư duy LOGIC, kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực tốt;

Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia setup xây dựng đội ngũ và các kế hoạch triển khai Dự án từ đầu;

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, quyền lợi theo Quy định;

Được cung cấp điều kiện trang thiết bị đầy đủ phục vụ công viêc tốt nhất;

Được Review lương định kì hàng năm và đột xuất theo năng lực làm việc;

Môi trường làm việc trẻ, luôn coi trọng giá trị chuyên môn và có cơ hội phát huy năng lực và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

