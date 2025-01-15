Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số nhà 43 ngõ 345 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng sản xuất nội dung video ngắn, bắt trend theo mục tiêu phát triển thương hiệu và các chiến dịch hỗ trợ bán hàng;
Quản trị các kênh phân phối thông tin/nền tảng truyền thông của công ty (website, fanpage, youtube, ticktok, instagram,…);
Kiểm soát thông tin đăng tải theo kế hoạch và đo lường tương tác, hiệu quả nội dung video trên các nền tảng;
Thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động marketing theo sự phân công của cấp trên
Xây dựng các kịch bản video cho các nền tảng Youtube, tiktok, facebook, …
Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả nội dung, đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến truyền thông, Sales & Marketing, Digital Marketing,...
- Có kinh nghiệm làm video ngắn, Content SEO, Content Writer
- Kỹ năn làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8-15 triệu, nâng lương định kỳ
Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sunrise G - The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Tp. Hà Nội

