Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
- Hà Nội:
- Số nhà 43 ngõ 345 Khương Trung, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên ý tưởng sản xuất nội dung video ngắn, bắt trend theo mục tiêu phát triển thương hiệu và các chiến dịch hỗ trợ bán hàng;
Quản trị các kênh phân phối thông tin/nền tảng truyền thông của công ty (website, fanpage, youtube, ticktok, instagram,…);
Kiểm soát thông tin đăng tải theo kế hoạch và đo lường tương tác, hiệu quả nội dung video trên các nền tảng;
Thực hiện một số công việc liên quan đến hoạt động marketing theo sự phân công của cấp trên
Xây dựng các kịch bản video cho các nền tảng Youtube, tiktok, facebook, …
Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả nội dung, đưa ra các đề xuất cải thiện.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm video ngắn, Content SEO, Content Writer
- Kỹ năn làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.
Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
