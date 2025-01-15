Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- R&D: Phân tích thị trường, khán giả, những bên làm tốt để lên ý tưởng cho nội dung kênh

- Xây dựng nội dung: Content + Hình ảnh bằng ứng dụng AI

- Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, tìm nguồn tư liệu từ các nguồn kết hợp với nội dung kịch bản đã viết để tạo thành 1 video hoàn chỉnh.

- Đăng tải video lên kênh, đặt tiêu đề, thiết kế Thumbnails và viết mô tả cho từng video.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 - Cơ bản

- Ưu tiên các bạn chuẩn bị ra trường hoặc đã ra trường có thời gian tập trung học tập kiến thức, kỹ năng để phát triển sự nghiệp

- Thời gian có mặt ở công ty tối thiểu 5 ngày / tuần

- Có laptop cá nhân

02 - Phẩm chất

- Có tinh thần chủ động, có trách nhiệm và cầu tiến

- Chủ động, cầu tiến, ham học hỏi, mong muốn phát triển sự nghiệp về Marketing

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, kiên nhẫn, chăm chỉ và chủ động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO Thì Được Hưởng Những Gì

01 - Cơ bản

- Hỗ trợ chi phí 2 - 3 triệu/ tháng

- Có thưởng nếu kênh xây có kết quả tốt

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của dự án nếu đạt kết quả tốt

02 - Học tập và phát triển

- Được đào tạo về tư duy, kiến thức, kỹ năng làm việc

- Được đào tạo phát triển bản thân và lộ trình công việc

- Cơ hội phát triển sự nghiệp và chuyên môn

- Được định hướng và phát triển năng lực AI là xu hướng hiện nay

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, cầu thị và tích cực

03 - Trải nghiệm tại môi trường làm việc ứng dụng văn hóa tích cực

- Có không gian đào tạo chung

- Tham gia hoạt động văn hóa doanh nghiệp “Hiểu và Thương” hàng tuần

- Có không gian tập luyện Yoga

- Team building, du lịch cùng công ty

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Thời gian làm việc: Sáng : 8h30-12h00 và Chiều: 13h30 - 18h00 (Từ T2-T7)

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin