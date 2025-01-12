Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Green Diamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập kế hoạch, phương án các hoạt động marketing trên nền tảng digital

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo, quản trị tài nguyên, các chiến dịch đẩy mạnh kênh social, ecom

Xây dựng kế hoạch & triển khai Facebook Ads, Google Ads và các kênh social, ads network

Xây dựng kế hoạch & triển khai Shopee, Lazada, Tik Tok Ads và các kênh ecom

Quản trị & tối ưu các tài nguyên website, fanpage, channel, shop sàn tmđt, tài khoản quảng cáo, phần mềm digital...

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo trên các kênh. Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu các tầng tỷ lệ chuyển đổi và đạt chỉ tiêu hàng ngày/ tuần/tháng/quý/năm.

Cập nhật thuật toán, quy định của các nền tảng thường xuyên. Khảo sát và phân tích thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu thế và ứng dụng vào các hoạt động marketing.

Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video trên Digital.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp: Đại học Chuyên ngành Marketing, Báo chí, PR/ Quảng cáo/ Truyền thông, hoặc các ngành có liên quan...

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chạy quảng cáo facebook, shopee, lazada, tiktok... từ 2 năm trở lên.

Có kết quả cụ thể về quảng cáo hoặc hoạt động digital nổi bật cho ngành hàng mỹ phẩm, hóa phẩm, FMCG...

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital (Website, Mail Campaign, Social Network...) để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo

Ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến, sẵn sàng góp ý, chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp.

Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.

Cơ hội đào tạo chuyên sâu.

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.