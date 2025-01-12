Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
- Hà Nội: Tầng 4, toà nhà Green Diamond, Số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Lập kế hoạch, phương án các hoạt động marketing trên nền tảng digital
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo, quản trị tài nguyên, các chiến dịch đẩy mạnh kênh social, ecom
Xây dựng kế hoạch & triển khai Facebook Ads, Google Ads và các kênh social, ads network
Xây dựng kế hoạch & triển khai Shopee, Lazada, Tik Tok Ads và các kênh ecom
Quản trị & tối ưu các tài nguyên website, fanpage, channel, shop sàn tmđt, tài khoản quảng cáo, phần mềm digital...
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo trên các kênh. Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu các tầng tỷ lệ chuyển đổi và đạt chỉ tiêu hàng ngày/ tuần/tháng/quý/năm.
Cập nhật thuật toán, quy định của các nền tảng thường xuyên. Khảo sát và phân tích thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu thế và ứng dụng vào các hoạt động marketing.
Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video trên Digital.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chạy quảng cáo facebook, shopee, lazada, tiktok... từ 2 năm trở lên.
Có kết quả cụ thể về quảng cáo hoặc hoạt động digital nổi bật cho ngành hàng mỹ phẩm, hóa phẩm, FMCG...
Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital (Website, Mail Campaign, Social Network...) để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo
Ham học hỏi, biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến, sẵn sàng góp ý, chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp.
Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.
Cơ hội đào tạo chuyên sâu.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
