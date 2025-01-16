Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, triển khai, làm nội dung contents bài viết đưa lên website và các trang social media của công ty

Thiết kế Banner, Video hình ảnh sản phẩm và kiến thức về lĩnh vực thời trang

Quản lý các các trang mạng xã hội của công ty

Nghiên cứu và phân tích những xu hướng truyền thông mạng xã hội mới

Lên ý tưởng, kế hoạch và nội dung cho các chiến dịch marketing trên mạng xã hội

Có kiến thức về các kênh social như: Tiktok, Facebook

Hỗ trợ các phiên Livestream bán hàng của công ty

Trực chat bán hàng trên fanpage (có hoa hồng cao)

Thời gian làm việc linh hoạt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, văn minh

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng trên các nền tảng Tiktok

Có khả năng tư duy logic và giải quyết các vấn đề

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm

Phẩm chất: Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm

Có laptop làm việc riêng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả lương theo giờ (25.000/giờ sau thời gian học tập và đào tạo)

Được đào tạo về tất cả các kỹ năng về Digital Marketing như: Chạy quảng cáo Facebook Ads, Tiktok Ads, bán hàng trên sàn TMDT, thiết kế trên Canva, edit video, kỹ năng bán hàng và tư vấn chốt đơn và các kỹ năng khác....

Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm và các phúc lợi khác nếu trở thành nhân viên chính thức

Làm việc trong môi trường thân thiện, tình cảm như gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS

