Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, triển khai, làm nội dung contents bài viết đưa lên website và các trang social media của công ty
Thiết kế Banner, Video hình ảnh sản phẩm và kiến thức về lĩnh vực thời trang
Quản lý các các trang mạng xã hội của công ty
Nghiên cứu và phân tích những xu hướng truyền thông mạng xã hội mới
Lên ý tưởng, kế hoạch và nội dung cho các chiến dịch marketing trên mạng xã hội
Có kiến thức về các kênh social như: Tiktok, Facebook
Hỗ trợ các phiên Livestream bán hàng của công ty
Trực chat bán hàng trên fanpage (có hoa hồng cao)
Thời gian làm việc linh hoạt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, văn minh
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt xu hướng trên các nền tảng Tiktok
Có khả năng tư duy logic và giải quyết các vấn đề
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm
Phẩm chất: Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm
Có laptop làm việc riêng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả lương theo giờ (25.000/giờ sau thời gian học tập và đào tạo)
Được đào tạo về tất cả các kỹ năng về Digital Marketing như: Chạy quảng cáo Facebook Ads, Tiktok Ads, bán hàng trên sàn TMDT, thiết kế trên Canva, edit video, kỹ năng bán hàng và tư vấn chốt đơn và các kỹ năng khác....
Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm và các phúc lợi khác nếu trở thành nhân viên chính thức
Làm việc trong môi trường thân thiện, tình cảm như gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI - HELIOS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa C, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

