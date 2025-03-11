Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngõ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Nghiên cứu, phân tích và lên kế hoạch/chiến dịch Social Marketing, bao gồm xây dựng, quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok, ...
Quản lý fanpage Facebook, đề xuất trình bày nội dung, hình ảnh đăng lên nền tảng social
Tham gia viết nội dung cho các chiến dịch quảng cáo của công ty trên các kênh Google, Facebook, Zalo,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng có kinh nghiệm về content một trong các mảng kỷ yếu, cưới là một lợi thế.
Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo, bắt trend tốt.
Có kinh nghiệm quay video là một lợi thế.
Khả năng tư duy tốt, lập và triển khai kế hoạch.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Sáng tạo, trách nhiệm, cầu tiến, trung thực.
Làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần
Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 3.000.000đ - 4.000.000đ + chuyên cần + thưởng
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...)
Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
