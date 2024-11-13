Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phân tích sản phẩm cần quảng cáo để lựa chọn đối tượng khách hàng phù hợp, thấu hiểu insight của khách hàng, nhằm đạt tối đa hiệu quả bán hàng.
Lên ý tưởng viết bài quảng cáo, triển khai bài viết phù hợp và tối ưu quảng cáo.
Set up các chiến dịch quảng cáo Facebook nhằm đạt mục tiêu doanh số hoặc mục tiêu thương hiệu
Xử lý các vấn đề phát sinh do thuật toán của Facebook khiến page Ads hoặc fanpage chính của công ty bị ảnh hưởng.
Làm việc cùng các phòng ban để hiểu về sản phẩm - dịch vụ công ty và lên kế hoạch triển khai quảng cáo đa kênh, tối ưu và đo lường kết quả chiến dịch theo mục tiêu, chiến lược kinh doanh của công ty.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ (theo ngày/ tháng).
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm nghề tối thiểu 6 tháng ở các vị trí tương tự.
Có kiến thức cơ bản về Marketing: chân dung khách hàng, tâm lý và hành vi khách hàng
Am hiểu và nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu thế phát triển Social Media đặc biệt là Facebook, Google, Tiktok.
Có khả năng tiếp thu nhanh, phân bố công việc hợp lý, cam kết cao trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao, ham học hỏi và có hành động quyết liệt trong công việc và học tập.
Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có khả năng lãnh đạo và có mục tiêu trở thành leader trong tương lai.
Ưu tiên ứng viên có thể lên chiến dịch quảng cáo đa kênh.

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (10 triệu) + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Thưởng doanh số + Thưởng nóng. Thu nhập trung bình 15 - 30 triệu, có thể cao hơn tùy năng lực.
Phúc lợi:
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building,...
Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, nghỉ Lễ Tết, thưởng Tết, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ (30/04, 02/09, Tết dương).
Phát triển năng lực:
Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty và cử đi đào tạo
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tòa 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

