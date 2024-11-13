Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Xác Định Yêu Cầu Công Việc

• Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok, Zalo.

• Quản lý ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa chi phí.

• Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch, đưa ra các đề xuất cải thiện.

• Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược quảng cáo phù hợp.

• Tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn và hiệu quả.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.

• Kỹ năng:

o Thành thạo các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, v.v.

o Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ như Google Analytics.

o Kỹ năng sáng tạo và viết nội dung quảng cáo.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 13.000.000 đ – 15.000.000 đ

- Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện.

- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

