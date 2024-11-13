Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
1. Xác Định Yêu Cầu Công Việc
• Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, TikTok, Zalo.
• Quản lý ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa chi phí.
• Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch, đưa ra các đề xuất cải thiện.
• Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược quảng cáo phù hợp.
• Tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn và hiệu quả.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.
• Kỹ năng:
o Thành thạo các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, v.v.
o Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ như Google Analytics.
o Kỹ năng sáng tạo và viết nội dung quảng cáo.
• Kỹ năng:
o Thành thạo các nền tảng quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, v.v.
o Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ như Google Analytics.
o Kỹ năng sáng tạo và viết nội dung quảng cáo.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập: 13.000.000 đ – 15.000.000 đ
- Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi tốt, đồng nghiệp thân thiện.
- Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI