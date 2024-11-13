Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 105 Phố Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Xây dựng chiến lược, chiến dịch Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, khuyến mãi theo định hướng công ty
Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing ( Online Advertising, Social Media,...)
Quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, ...
Sáng tạo nội dung, viết các bài quảng cáo, bài PR, để quảng cáo sản phẩm, thương hiệu của công ty.
Phối hợp với các bộ phận, xây dựng và triển khai các chương trình Khuyến mại, phối hợp với bộ phận bán hàng để nắm được tình hình doanh thu, hiệu quả từ các chiến dịch Marketing nhằm có sự điều chỉnh kịp thời.
Thiết kế baner cơ bản.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khoa Marketing, Truyền thông.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm marketing
Có hiểu biết về triển khai chiến dịch quảng cáo, marketing online (Facebook, SEO, Google Adword, QC Google, Banner, Web,...)
Có khả năng tự học hỏi và chủ động xây dựng các chiến lược marketing.
Hiểu biết về Photoshop, Illus, Canva ...
Có kinh nghiệm về SEO là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13- 16 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Công ty cung cấp máy tính, công cụ làm việc đủ cho các vị trí.
Được tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động.
Thưởng các ngày lễ - tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động Công đoàn, đi du lịch, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty.
Cơ hội phát triển chuyên môn, quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VÀ VIỄN THÔNG AN KHANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 25 Phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

