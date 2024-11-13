Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Mê Linh Plaza

- Hà Đông

- HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phân tích, đánh giá, thiết kế và triển khai các chiến lược tiếp thị trên Google Ads.
Theo dõi, tối ưu hóa và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads.
Nghiên cứu và nắm bắt các thuật toán, chính sách và xu hướng mới của Google Ads.
Viết bài quảng cáo hấp dẫn và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của Google.
Phối hợp và làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch quảng cáo.
Cập nhật kiến thức về Digital Marketing, Google Ads và các xu hướng mới liên quan.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết sâu về Google Ads, bao gồm cấu trúc chiến dịch, từ khóa, phân bổ ngân sách và tối ưu hóa.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics, Google Tag Manager.
Có kinh nghiệm viết bài quảng cáo, bài viết SEO hiệu quả, hấp dẫn.
Nắm bắt các khái niệm cơ bản về Digital Marketing và các kênh khác nhau.
Có khả năng tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Chịu được áp lực công việc, làm việc chủ động, luôn sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.
Chế độ đãi ngộ cạnh tranh, bao gồm các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ thưởng và phúc lợi khác.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nơi bạn có cơ hội học hỏi, phát triển và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục để bắt kịp các xu hướng và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Cum Công Nghiệp Bãi Bùi, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hoá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

