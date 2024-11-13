Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Khởi Việt Media Lô A6/D21 Ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Livestream trên kênh TikTok để giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, công dụng, giá bán, chương trình khuyến mãi và các thông tin liên quan đến sản phẩm.
Tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Học và ghi nhớ thông tin sản phẩm để có thể tư vấn khách hàng một cách chính xác và hiệu quả.
Quay video và xây dựng hình ảnh cá nhân trên TikTok.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18-25, có ngoại hình.
Có kinh nghiệm bán hàng hoặc livestream.
Giao tiếp lưu loát trôi chảy, hoạt ngôn, đối đáp dí dỏm, nhanh nhẹn.
Chịu được áp lực công việc, có cá tính, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10.000.000 – 12.000.000 + hoa hồng + thưởng.
Được đào tạo, chỉ cần bạn có tiềm năng.
Được tham gia các dự án của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, thân thiện.
Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.
Nhân viên chính thức được công ty hỗ trợ đóng BHXH, 12 ngày phép/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
