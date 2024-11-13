Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo online của phòng Marketing
Xây dựng kế hoạch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến căn cứ theo mục tiêu kinh doanh;
Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo;
Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;
Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.
Báo cáo hiệu quả digital MKT hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc
Quản trị phát triển các kênh truyền thông online của Công ty
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm phát triển mạng xã hội của Công ty trên Facebook, Youtube; Tiktok, Zalo OA,....
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch SEO để tăng thứ hạng và lưu lượng truy cập vào Website chính & Website vệ tinh của Công ty;
Nghiên cứu và thử nghiệm kế hoạch phát triển các kênh truyền thông online khác theo xu hướng.
Quản lý hoạt động chung của nhóm Digital Marketing
Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team.
Phát triển mạng lưới các đối tác quảng cáo, production.
Báo cáo kết quả công việc chung của nhóm theo quy định.
Hỗ trợ hoạt động của các Phòng ban/Cơ sở
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ. Độ tuổi từ 25-35 tuổi. Nam cao 1m65 – 1m72; Nữ cao 1m58-1m65. Ngoại hình tự nhiên, ưa nhìn, cân đối.
Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Digital Marketing.
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm về Marketing Online, từ 2 năm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm cho các công ty ngành thời trang, trang sức, tiêu dùng FMCG
Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, SEM, Email Marketing, Display Ads...
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng lập kế hoạch, tìm kiếm và phân tích thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25 triệu - 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)
25 triệu - 30 triệu/tháng (thỏa thuận phù hợp theo năng lực)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, ổn định và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ thỏa đáng: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, cùng nhiều chế độ đặc biệt khác của Công ty: hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch (trong nước và nước ngoài), chế độ thăm khám sức khỏe (hàng tháng và hàng năm), tặng quà các ngày Lễ, Tết (08/3, 20/10, 30/4 và 1/5, 2/9, Tết âm lịch, Tết dương lịch...). Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ (trong nước và nước ngoài)....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

