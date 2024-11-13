Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B06
- LK16, An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách lên kế hoạch, trực tiếp triển khai quảng cáo cho các sản phẩm của cty;
Nghiên cứu ý tưởng, order các video phục vụ cho quảng cáo;
Edit, đăng video quảng cáo lên các kênh;
Thống kê, phân tích các báo cáo hiệu quả kênh Tiktok;
Một số công việc vận hành sàn TMDT cơ bản : đăng sản phẩm, take care hàng hóa,...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1năm về quảng cáo Tiktok hoặc Reels Facebook, có kết quả tốt, chạy ngân sách và doanh thu cao
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12.000.000 vnđ/tháng (có thể cao hơn, deal theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa: 500.000vnđ;
Phụ cấp đi lại: 300.000 vnđ (> 10km) & 500.000vnđ(>15km);
BHXH theo quy định của Luật lao động;
Lương tháng 13;
Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;
Được tham gia các khóa học đào tạo;
Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
