Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B06 - LK16, An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách lên kế hoạch, trực tiếp triển khai quảng cáo cho các sản phẩm của cty;

Nghiên cứu ý tưởng, order các video phục vụ cho quảng cáo;

Edit, đăng video quảng cáo lên các kênh;

Thống kê, phân tích các báo cáo hiệu quả kênh Tiktok;

Một số công việc vận hành sàn TMDT cơ bản : đăng sản phẩm, take care hàng hóa,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1năm về quảng cáo Tiktok hoặc Reels Facebook, có kết quả tốt, chạy ngân sách và doanh thu cao

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 vnđ/tháng (có thể cao hơn, deal theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa: 500.000vnđ;

Phụ cấp đi lại: 300.000 vnđ (> 10km) & 500.000vnđ(>15km);

BHXH theo quy định của Luật lao động;

Lương tháng 13;

Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa học đào tạo;

Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

