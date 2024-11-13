Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ thông tin và truyền thông Qsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà 9. số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

1. ASO/ Analyze

Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore

Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Google Play và Appstore

2. User Acquisition

Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads...

Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns

Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing

Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads

Phối hợp với đội sản phẩm, sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS... tối ưu hóa các chiến dịch marketing

3. Monetization: Setup Mon (Admob mediation) kèm các AdNetwork khác, tìm kiếm các mediation và AdNetwork khác phù hợp và tăng cao được khả năng kiếm tiền, phù hợp với sản phẩm

Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing

Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing Game/App khác

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực chạy ads ở các nền tảng quảng cáo cho Mobile Game/App, nắm chắc kiến thức cơ bản về Digital Marketing

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Business, Marketing, PR... hoặc tương đương

Ưu tiên đã chạy sản phẩm scale trên 1 triệu user. Hiểu biết về Monetiation

Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng

Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic

Khả năng sử dụng tiếng Anh

Sáng tạo, nhiệt huyết, cởi mở, trách nhiệm và ham muốn chinh phụ

Mức lương cứng 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ + COM, thử việc 100% lương

Chế độ Commission dựa theo lợi nhuận từ dự án 2-5% trở lên tùy vị trí và năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)

Môi trường StartUp thích hợp với bạn trẻ yêu công nghệ, thích thử thách trong công việc và nhanh chóng nâng cao năng lực, phát huy tối đa năng lực bản thân và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến

Cơ hội trực tiếp tham gia chinh chiến các dự án với cơ hội học hỏi kiến thức phát triển, xây dựng sản phẩm từ CEO, Leader và các thành viên

13 tháng lương, Thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc, Thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Được cung cấp Laptop và các công cụ cần thiết khác khi làm việc.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty

Tham gia phát triển những dự án khổng lồ của công ty

Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết

Cùng với chế độ:

Xét tăng lương 1 năm 2 lần

Du lịch nghỉ mát, Teambuilding 2-3 lần/ năm

Tham gia Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Nhân viên xuất sắc năm

