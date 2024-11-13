Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ thông tin và truyền thông Qsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ thông tin và truyền thông Qsoft
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà 9. số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
1. ASO/ Analyze
Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore
Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Google Play và Appstore
2. User Acquisition
Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads...
Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns
Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing
Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads
Phối hợp với đội sản phẩm, sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS... tối ưu hóa các chiến dịch marketing
3. Monetization: Setup Mon (Admob mediation) kèm các AdNetwork khác, tìm kiếm các mediation và AdNetwork khác phù hợp và tăng cao được khả năng kiếm tiền, phù hợp với sản phẩm
Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing
Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing Game/App khác
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Business, Marketing, PR... hoặc tương đương
Ưu tiên đã chạy sản phẩm scale trên 1 triệu user. Hiểu biết về Monetiation
Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng
Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic
Khả năng sử dụng tiếng Anh
Sáng tạo, nhiệt huyết, cởi mở, trách nhiệm và ham muốn chinh phụ
Tại Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ thông tin và truyền thông Qsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Commission dựa theo lợi nhuận từ dự án 2-5% trở lên tùy vị trí và năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường StartUp thích hợp với bạn trẻ yêu công nghệ, thích thử thách trong công việc và nhanh chóng nâng cao năng lực, phát huy tối đa năng lực bản thân và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến
Cơ hội trực tiếp tham gia chinh chiến các dự án với cơ hội học hỏi kiến thức phát triển, xây dựng sản phẩm từ CEO, Leader và các thành viên
13 tháng lương, Thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc, Thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Được cung cấp Laptop và các công cụ cần thiết khác khi làm việc.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Tham gia phát triển những dự án khổng lồ của công ty
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết
Cùng với chế độ:
Xét tăng lương 1 năm 2 lần
Du lịch nghỉ mát, Teambuilding 2-3 lần/ năm
Tham gia Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm
Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Nhân viên xuất sắc năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ thông tin và truyền thông Qsoft
