Tuyển Digital Marketing CSGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Trương Định, Hai Bà Trưng

Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin,..).

Lên kế hoạch, sản xuất, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung video tương tác hàng ngày trên hệ thống mạng xã hội của công ty.

Theo dõi và phản hồi hợp lý trước các bình luận có liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do công ty cung cấp.

Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social.

Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.

Báo cáo, phân tích hiệu quả công việc theo tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp cho hệ thống Social.

Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên Social Media hoặc các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc quản lý các kênh Social Media.

Có hiểu biết căn bản về Marketing, công cụ Marketing.

Biết tạo video short

Thành thạo sử dụng AI , canva, capcut. Hỗ trợ công việc marketing liên quan tới mảng Design các nội dung lên các kênh truyền thông

Có khả năng viết nội dung và giao tiếp tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình.

Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế hoạch edit video là một lợi thế.

Tại CSGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 10.000.000vnđ + thưởng KPI

Hỗ trợ ăn trưa và các phúc lợi khác...

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn

Thưởng nóng, thưởng các ngày Lễ, Tết, chính sách phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, quà tặng 8/3, 20/10...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CSGroup

