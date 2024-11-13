Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Ngõ 975 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm chụp ảnh sản phẩm gậy bi-a (bao gồm gậy, phụ kiện,...) phục vụ cho các kênh truyền thông của thương hiệu (website, mạng xã hội, ấn phẩm quảng cáo,...).

- Lên concept chụp ảnh, setup ánh sáng, background phù hợp với từng sản phẩm và yêu cầu của bộ phận khác.

- Chỉnh sửa hậu kỳ ảnh:

- Xử lý ảnh thô, cân chỉnh màu sắc, ánh sáng, độ nét, độ tương phản,...

- Ghép ảnh, xóa phông, tạo hiệu ứng theo yêu cầu.

- Đảm bảo chất lượng hình ảnh đầu ra đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ và kỹ thuật.

- Hỗ trợ team Media trong các công việc liên quan đến hình ảnh khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực chụp ảnh sản phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm (gậy golf, chai nước, nước hoa, trang sức...)

- Có khả năng xử lý hậu kỳ sản phẩm tốt, thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp (Photoshop, Lightroom, Ai...).

- Có kiến thức về nhiếp ảnh, ánh sáng, bố cục, màu sắc.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị chụp ảnh (máy ảnh, lens, đèn,...).

Ứng viên gửi CV + portfolio về công việc đã thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu đồng/tháng.

- Chính sách thử việc: Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc.

- Chế độ đãi ngộ:

Bữa trưa tại công ty.

Cơ hội sử dụng các tiện ích giải trí như phòng gym, bàn bida, đội bóng, CLB cầu lông.

Môi trường làm việc: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 (Nghỉ trưa 1,5h), từ T2- T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin