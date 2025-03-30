Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Nắm bắt mong muốn của khách hàng và tư vấn chiến lược kèm lập kế hoạch quảng cáo để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng

Thiết lập, theo dõi, duy trì, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo TikTok để đem lại hiệu quả tốt nhất dựa theo plan đã lập

Giải quyết các vấn đề phát sinh bao gồm lỗi tài khoản, lỗi quảng cáo,....

Thực hiện báo cáo, phân tích data đánh giá hiệu quả và làm việc với nội bộ/khách hàng để đề xuất giải pháp quảng cáo nói riêng và giải pháp tổng thể nói chung nhằm giúp gian hàng tăng trưởng/tối ưu

Tham gia vào việc sản xuất content quảng cáo (định hướng content, đề xuất idea, feedback kịch bản và demo các video)

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học Đại học các chuyên ngành liên quan tới Digital Marketing, Marketing, ….

Từng triển khai TikTok Ads, Facebook Ads,.. là lợi thế

Hiểu biết kỹ thuật ads TikTok Shop nói riêng và TikTok Ads nói chung

Tư duy phân tích số liệu và giải pháp

Có hiểu biết về content và Ecom, mindset tốt về marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại.

Được đào tạo kinh doanh Ecommerce và triển khai Ecommerce Marketing.

Được đào tạo quảng cáo đa kênh CPAS, Google With Shopee-Lazada,..

Trực tiếp phối hợp với các bộ phận Business Development, Growth, Content, … để giúp Khách Hàng thành công.

Cơ hội được đào tạo, nghiên cứu rất sâu về các ngành hàng kinh doanh online trên thị trường, Customer Insight, Customer Journey...

Khi lên chính thức: Được review tăng lương/ level 3-6 tháng 1 lần.

Thưởng tháng lương 13.

Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.

Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần về công việc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm,... từ các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và Key person của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

