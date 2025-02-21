Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

• Liên hệ với khách hàng theo data có sẵn từ công ty và giới thiệu tư vấn về dịch vụ logistics của công ty phù hợp nhu cầu khách hàng.

• Gặp gỡ khách hàng đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý các thắc mắc của khách hàng.

• Tốt nghiệp THPT trở lên.

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tư vấn khách hàng qua điện thoại.

• Sẵn sàng di chuyển để tư vấn khách hàng tại các địa điểm khác nhau khi có yêu cầu.

• Ưu tiên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực vận chuyển/logistics/B2B.

QUYỀN LỢI:

• Thu nhập cạnh tranh (Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng kinh doanh).

• Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc.

• Được đánh giá năng lực thường xuyên, đào tạo về sản phẩm, đào tạo phát triển kỹ năng của bản thân

• Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BHTN, ngày nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động hiện hành

