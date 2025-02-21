Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 25 Capital Place, Số 29 Phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
• Liên hệ với khách hàng theo data có sẵn từ công ty và giới thiệu tư vấn về dịch vụ logistics của công ty phù hợp nhu cầu khách hàng.
• Gặp gỡ khách hàng đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý các thắc mắc của khách hàng.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp THPT trở lên.
• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tư vấn khách hàng qua điện thoại.
• Sẵn sàng di chuyển để tư vấn khách hàng tại các địa điểm khác nhau khi có yêu cầu.
• Ưu tiên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực vận chuyển/logistics/B2B.
QUYỀN LỢI:
• Thu nhập cạnh tranh (Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng kinh doanh).
• Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc.
• Được đánh giá năng lực thường xuyên, đào tạo về sản phẩm, đào tạo phát triển kỹ năng của bản thân
• Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BHTN, ngày nghỉ phép... theo quy định của Luật Lao động hiện hành
Tại CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED Thì Được Hưởng Những Gì
