Tuyển Digital Marketing IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Lên ý tưởng nội dung theo mục tiêu chiến dịch.

Viết và thiết kế bài viết quảng cáo mỗi ngày (1 bài/ngày).

Theo dõi và đề xuất cải tiến nội dung dựa trên hiệu suất.

Kiểm tra chất lượng lead liệu thu thập từ các kênh quảng cáo.

Phân loại khách hàng theo tiêu chí (theo chiến dịch, độ tuổi, nhu cầu...).

Hợp tác với các bộ phận để đảm bảo data đầy đủ và có thể sử dụng cho remarketing.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết cơ bản về Meta Ads (Facebook Ads).

Có khả năng viết nội dung thu hút, ngắn gọn, phù hợp với từng tệp khách hàng.

Cẩn thận, có tư duy phân tích và xử lý dữ liệu.

Ưu tiên ứng viên đã từng chạy hoặc hỗ trợ chiến dịch chạy ads.

Có kinh nghiệm với Google Sheet, Trello là một lợi thế.

Có kinh nghiệm thiết kết ảnh/ video cơ bản cho Facebook Ads.

Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, được đào tạo chuyên sâu về Content & Ads.

Thu nhập cạnh tranh (trao đổi khi phỏng vấn).

Cơ hội phát triển thành trưởng nhóm quảng cáo hoặc chuyên viên media.

Thưởng theo hiệu quả chiến dịch (lead, chi phí, KPI).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co

