Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Viết bài blog, bài viết SEO cho website của phòng khám, giúp nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên Google.

- Viết nội dung email marketing, thông báo chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt cho khách hàng hiện tại và tiềm năng

- Viết kịch bản cho video quảng cáo, video hướng dẫn hoặc livestream, giúp giới thiệu các dịch vụ của phòng khám một cách sinh động và dễ hiểu.Sáng tạo các bài đăng trên mạng xã hội (Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, v.v.) để thu hút và giữ chân khách hàng.

- Nghiên cứu từ khóa (keyword research) và sử dụng các từ khóa phù hợp trong các bài viết, trang web, và bài đăng mạng xã hội.

- Cập nhật và tối ưu hóa nội dung website, blog để phù hợp với các yêu cầu của Google và các công cụ tìm kiếm khác (SEO on-page). Theo dõi hiệu quả SEO của các bài viết và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

-Phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài phòng khám để phát triển nội dung chuyên môn, tăng độ tin cậy của thông tin. để phát triển nội dung chung và quảng bá dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học; Chuyên ngành: Marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ở vị trí Content Marketing từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ, spa, phòng khám,... các lĩnh vực khác có liên quan.

- Kỹ năng viết lách: Thành thạo trong việc viết bài, biên tập và chỉnh sửa nội dung cho các đối tượng khác nhau.

- Kỹ năng SEO: Am hiểu về SEO và cách tối ưu hóa nội dung trên Website.

- Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng sáng tạo các chủ đề mới, các xu hướng viết content mới nhất. Phát triển nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch marketing.

- Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích dữ liệu từ các chiến dịch và điều chỉnh nội dung để đạt hiệu quả cao nhất.

- Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng làm việc với các bộ phận khác trong phòng khám, đồng thời giao tiếp hiệu quả với đối tác, khách hàng.

- Chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lươngtừ 9 triệu - 13 triệu. Doanh thu KPI tương xứng năng lực

- Công ty công bằng, trântrọng nhân sự với cơ hộithăngtiến cao

-Đóng bảo hiểm theo quy định

-Phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác:Ăn trưa, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu, hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE

