Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn 29, Louis I, Khu đô thị LOUIS CITY, P. Đại Mỗ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 25 Triệu

PHU THANH ENERGY CO.,LTD - Nhà cung cấp sản phẩm và phát triển giải pháp dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường và tự động hóa với chất lượng tốt nhất cần tuyển Content Marketing tại Hà Nội:

- Lên kế hoạch và phát triển nội dung bài viết, bài quảng cáo, email marketing, nội dung website, mạng xã hội, v.v.

- Phân tích xu hướng ngành và nhu cầu khách hàng để tối ưu hóa nội dung truyền thông.

- Thiết kế hình ảnh phục vụ các hoạt động marketing như banner, poster, brochure, catalog, profile công ty, mẫu quảng cáo, email marketing, v.v.

- Chụp ảnh và dựng video/clip quảng bá sản phẩm, quy trình sản xuất, cơ sở vật chất, và các sự kiện.

- Xây dựng và quản lý thư viện hình ảnh, video của công ty.

- Đảm bảo tính đồng bộ của hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong các lĩnh vực tương đương.

- Sử dụng thành thạo mạng xã hội và các ứng dụng đồ họa như Capcut, Canva..., chỉnh sửa video và công nghệ AI.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

- Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh, và dựng video bằng Premiere, After Effects hoặc các phần mềm tương tự.

- Hiểu biết về ánh sáng, bố cục, và hậu kỳ hình ảnh/video.

- Kỹ năng viết nội dung sáng tạo, ngắn gọn, thu hút.

- Có kinh nghiệm làm Content Marketing text, hình ảnh, video trên Facebook, TikTok, Website.

- Có hiểu biết và kiến thức về SEO marketing, Google Ads, ....

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Thoả thuận khi phỏng vấn + KPI + Thưởng nóng => Thu nhập Upto 25 triệu

- Lương tháng 13 + thưởng theo hiệu quả công việc cuối năm

- Phụ cấp ăn trưa 660,000đ, điện thoại 200.000đ

- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

- Được trang bị thiết bị máy tính đầy đủ khi làm việc

- Được đào tạo và tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng

- Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin