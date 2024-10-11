Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH IOTLINK
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 76

- 78 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiến thức vững lập trình OOP. Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Kỹ năng tốt về thuật toán, HTML, CSS, JavaScript và TypeScript. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Angular Framework. Biết quản lý mã nguồn thông qua GitHub. Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một trong các thư viện UI như Tailwind, NextUI, hoặc Material. Có kinh nghiệm về các công nghệ liên quan đến Javascript, JQuery, Ajax, Json, RESTful API, GraphQL, Node, NPM. Có kinh nghiệm UI/UX, Responsive Web Design. Có kinh nghiệm debug, fix, optimize, bundling cải thiện hiệu năng website sử dụng developer tool.
Kiến thức vững lập trình OOP.
Hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Kỹ năng tốt về thuật toán, HTML, CSS, JavaScript và TypeScript.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Angular Framework.
Biết quản lý mã nguồn thông qua GitHub.
Có kinh nghiệm làm việc với ít nhất một trong các thư viện UI như Tailwind, NextUI, hoặc Material.
Có kinh nghiệm về các công nghệ liên quan đến Javascript, JQuery, Ajax, Json, RESTful API, GraphQL, Node, NPM.
Có kinh nghiệm UI/UX, Responsive Web Design.
Có kinh nghiệm debug, fix, optimize, bundling cải thiện hiệu năng website sử dụng developer tool.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CNTT. Ngôn ngữ lập trình: Javascript, Html, CSS, SCSS, Typescript, React/Angular. Framework: Angular/NextJS, tailwindcss. Công cụ lập trình: Visual Studio Code.
Tốt nghiệp CNTT.
Ngôn ngữ lập trình: Javascript, Html, CSS, SCSS, Typescript, React/Angular.
Framework: Angular/NextJS, tailwindcss.
Công cụ lập trình: Visual Studio Code.

Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 full. BHXH, khám sức khỏe định kỳ. Teambuilding, pantry. Thưởng lễ, sinh nhật, hiếu hỉ... Các chính sách phúc lợi khác theo quy định luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các dự án ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực GIS.
Lương tháng 13 full.
BHXH, khám sức khỏe định kỳ.
Teambuilding, pantry.
Thưởng lễ, sinh nhật, hiếu hỉ...
Các chính sách phúc lợi khác theo quy định luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các dự án ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực GIS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 41-43 d1, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

