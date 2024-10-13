Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85

- Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm, bao gồm:
Phân tích yêu cầu khách hàng và xây dựng tài liệu giải pháp. Tham gia phát triển và sửa lỗi các tính năng. Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ tri thức và cải tiến liên tục.
Phân tích yêu cầu khách hàng và xây dựng tài liệu giải pháp.
Tham gia phát triển và sửa lỗi các tính năng.
Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ tri thức và cải tiến liên tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên lập trình với NextJS/JavaScript. Có kinh nghiệm làm với Angular/ ReactJS là lợi thế Thành thạo Bootstrap. Có kinh nghiệm với HTML, CSS. Tiếng anh tốt Có kinh nghiệm xây dựng giải pháp, thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu để giải quyết vấn đề cho khách hàng Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án. Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ. Cam kết, ham học hỏi
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên lập trình với NextJS/JavaScript.
Có kinh nghiệm làm với Angular/ ReactJS là lợi thế
Thành thạo Bootstrap.
Có kinh nghiệm với HTML, CSS.
Tiếng anh tốt
Có kinh nghiệm xây dựng giải pháp, thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu để giải quyết vấn đề cho khách hàng
Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.
Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ.
Cam kết, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (Net) thỏa thuận theo năng lực. Thưởng quý, thưởng cuối năm (1-3 tháng lương). Đánh giá năng suất và xét tăng lương 2 lần/năm. Tài trợ 100% phí thi các chứng chỉ quốc tế; phụ cấp chứng chỉ chuyên môn. Khám sức khoẻ định kỳ; thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cao cấp, BHXH, nghỉ lễ theo qui định. Được làm việc với các dự án tạo nên xu hướng công nghệ như: fintech, digital transformation. Tham gia vào các dự án hiệu năng cao, số lượng dữ liệu lớn và tập khách hàng lớn. Sử dụng các công nghệ mới nhất như: microservices, spring boot. Được làm việc trên các hệ thống lớn với các bài toán công nghệ phức tạp. Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum. Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ... Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,... Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs- Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng).
Mức lương (Net) thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng quý, thưởng cuối năm (1-3 tháng lương).
Đánh giá năng suất và xét tăng lương 2 lần/năm.
Tài trợ 100% phí thi các chứng chỉ quốc tế; phụ cấp chứng chỉ chuyên môn.
Khám sức khoẻ định kỳ; thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cao cấp, BHXH, nghỉ lễ theo qui định.
Được làm việc với các dự án tạo nên xu hướng công nghệ như: fintech, digital transformation. Tham gia vào các dự án hiệu năng cao, số lượng dữ liệu lớn và tập khách hàng lớn. Sử dụng các công nghệ mới nhất như: microservices, spring boot.
Được làm việc trên các hệ thống lớn với các bài toán công nghệ phức tạp.
Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...
Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc
Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...
Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs- Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 85 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

