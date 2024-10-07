Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tham gia vận hành các sản phẩm game Offline của Công ty

- Phân tích hành vi người dùng và nhu cầu sử dụng sản phẩm.

- Lên kế hoạch vận hành và sự kiện cho sản phẩm theo mỗi tháng.

- Phân tích các số liệu cơ bản của sản phẩm để định hướng cho sản phẩm.

- Hỗ trợ khách hàng cho sản phẩm trên các công cụ cộng đồng.

- Phối hợp với các phòng ban trong công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng các vị trí tương đương trong các đơn vị phát hành game tại Việt Nam

- Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc và chịu được áp lực cao

- UV đam mê chơi Game Mobile

- Có kinh nghiệm về đánh giá game, phân tích số liệu liên quan tới người dùng với những sở thích và thị hiếu quốc tế khác nhau.

- Đã từng chơi nhiều thể loại game và có khả năng phân tích, đánh giá game

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13; thưởng tết (2-5 tháng lương)

- Review lương 2 lần/năm

- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần

- Quyền lợi dành cho thành viên: Từ > 01 năm được khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần; Từ > 03 năm được cấp vốn mua nhà, mua xe......

- Thời gian làm việc: T2 - T6, nghỉ 3 thứ 7, 1 thứ 7 Creative day và 4 chủ nhật (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin