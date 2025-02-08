Tuyển Giám đốc điều hành Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý tiến độ thi công:

Tổ chức kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng nhân sự của nhà thầu theo các gói thầu;

Chủ trì lập và ký biên bản xử phạt về việc nhà thầu chậm tiến độ;

Báo cáo, đề xuất các giải pháp để bảo đảm và đẩy nhanh tiến độ thi công, có thể đề nghị thay thế nhà thầu nếu cần thiết.

2. Quản lý chất lượng thi công:

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về Chất lượng, ATLĐ, VSMT của dự án.

Kịp thời xử lý các sai sót so với thiết kế trong quá trình thi công, các sự cố công trình để xử lý.

Tổ chức kiểm soát, giám sát các vật tư, vật liệu đầu vào, thiết bị do nhà thầu đưa vào công trình đảm bảo đủ về số lượng và đúng về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của hợp đồng kinh tế và thiết kế được duyệt.

Chủ trì nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.

Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/ hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

3. Quản lý bản vẽ thi công:

Giám sát sự phù hợp của việc thi công công trình với các giải pháp kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được duyệt trong thiết kế bản vẽ thi công.

Đề xuất ý kiến, phối hợp xử lý sửa đổi, bổ sung bản vẽ thi công và dự toán trong phạm vi quyền hạn cho phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại công trình nhằm tiết kiệm vật tư, đẩy mạnh tiến độ, nâng cao độ bền vững của công trình.