Tuyển Giám đốc kinh doanh NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2,000 USD

Tuyển dụng tại các địa bàn: Quận Đống Đa, Quận Thanh Xuân, Quận Hà Đông, Quận Hoàng Mai, huyện Hoài Đức, huyện Ứng Hòa

Chịu trách nhiệm (i) Xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng theo các sản phẩm Ngân hàng Bán lẻ (NHBL) tại Phòng phụ trách; (ii) Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo an toàn tín dụng của Phòng phụ trách.

Mô tả công việc:

- Xây dựng, triển khai và quản lý bán hàng tại Phòng phụ trách phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Đơn vị kinh doanh;

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;

- Tổ chức thực hiện thẩm định, có ý kiến độc lập đối với các khoản đề xuất cấp tín dụng với cấp phê duyệt và trình cấp phê duyệt cấp tín dụng theo phân quyền và quy định của VIB và Pháp luật, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;

- Quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động của Phòng phụ trách đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững phù hợp với chiến lược của Khối NHBL;

- Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;