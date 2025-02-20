Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc:

• Xây dựng chiến lược kinh doanh

• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số của công ty.

• Phân tích thị trường, nhận diện cơ hội và thách thức để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

• Quản lý đội ngũ sales:

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh.

• Giám sát hiệu suất làm việc, đánh giá KPIs và hỗ trợ đội ngũ đạt mục tiêu.

• Phát triển quan hệ khách hàng:

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác lớn, khách hàng chiến lược.

• Đại diện công ty tham gia các sự kiện, hội thảo để mở rộng mạng lưới.

• Báo cáo và đánh giá:

• Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh, báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.

• Đưa ra đề xuất cải thiện chiến lược kinh doanh dựa trên kết quả thực tế.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương đương.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý đội nhóm xuất sắc.

Hiểu biết về thị trường giáo dục hoặc công nghệ là lợi thế.

Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và báo cáo.

Tiếng anh giao tiếp tốt các kĩ năng.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp trong kinh doanh.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm, thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng soạn thảo tài liệu và viết báo cáo.

Dịch vụ khách hàng.

Quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc.

Làm việc nhóm.

Lập kế hoạch làm việc và phát triển của bản thân.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Thu nhập và Quyền lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

