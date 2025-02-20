Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: hiếu hỉ, sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm (trong và ngoài nước) và các hoạt động team building hàng tháng do công ty tổ chức… Môi trường & văn hoá doanh nghiệp trẻ, định hướng con người và thoả sức thể hiện năng lực & cá tính, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn., Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Xây dựng chiến lược kinh doanh
• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh số của công ty.
• Phân tích thị trường, nhận diện cơ hội và thách thức để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.
• Quản lý đội ngũ sales:
• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh.
• Giám sát hiệu suất làm việc, đánh giá KPIs và hỗ trợ đội ngũ đạt mục tiêu.
• Phát triển quan hệ khách hàng:
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác lớn, khách hàng chiến lược.
• Đại diện công ty tham gia các sự kiện, hội thảo để mở rộng mạng lưới.
• Báo cáo và đánh giá:
• Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh, báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.
• Đưa ra đề xuất cải thiện chiến lược kinh doanh dựa trên kết quả thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc tương đương.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý đội nhóm xuất sắc.
Hiểu biết về thị trường giáo dục hoặc công nghệ là lợi thế.
Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và báo cáo.
Tiếng anh giao tiếp tốt các kĩ năng.
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp trong kinh doanh.
Kỹ năng sử dụng các phần mềm, thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).
Kỹ năng soạn thảo tài liệu và viết báo cáo.
Dịch vụ khách hàng.
Quản lý thời gian, khối lượng và tiến độ công việc.
Làm việc nhóm.
Lập kế hoạch làm việc và phát triển của bản thân.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường Số 14, Phường An Phú, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

