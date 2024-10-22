Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hà Nội: Phố đi bộ KDT The Manor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
● Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong các công việc hành chính và quản lý hàng ngày
● Lên lịch và quản lý các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện quan trọng của Giám đốc
● Chuẩn bị và soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cho Giám đốc
● Phối hợp và theo dõi các dự án, nhiệm vụ giữa các phòng ban trong công ty
● Phân tích và tổng hợp dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc
● Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường
● Đại diện Giám đốc trong một số cuộc họp và sự kiện khi được ủy quyền
● Quản lý và sắp xếp các chuyến công tác của Giám đốc
● Xử lý các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến văn phòng Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Kỹ năng báo cáo xuất sắc, có khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách
logic, rõ ràng
● Có kinh nghiệm về quản trị Nhân sự, Kiểm xoát nội bộ, truyền thông MKT, tài chính
● Có kỹ năng điều hành công việc tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả
● Có kiến thức và kỹ năng phân tích tài chính cơ bản
● Thông thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
● Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
● Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
● Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật
Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
● Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
● Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
● Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
● Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
● Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI