Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố đi bộ KDT The Manor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

● Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong các công việc hành chính và quản lý hàng ngày
● Lên lịch và quản lý các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện quan trọng của Giám đốc
● Chuẩn bị và soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cho Giám đốc
● Phối hợp và theo dõi các dự án, nhiệm vụ giữa các phòng ban trong công ty
● Phân tích và tổng hợp dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc
● Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường
● Đại diện Giám đốc trong một số cuộc họp và sự kiện khi được ủy quyền
● Quản lý và sắp xếp các chuyến công tác của Giám đốc
● Xử lý các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến văn phòng Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính
● Kỹ năng báo cáo xuất sắc, có khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách
logic, rõ ràng
● Có kinh nghiệm về quản trị Nhân sự, Kiểm xoát nội bộ, truyền thông MKT, tài chính
● Có kỹ năng điều hành công việc tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả
● Có kiến thức và kỹ năng phân tích tài chính cơ bản
● Thông thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
● Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
● Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
● Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương : 15-20M
● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
● Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
● Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
● Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
● Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
● Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47-10th Ave - Sunrise K, Khu đô thị The Manor Central Park, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

