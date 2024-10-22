Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Mức lương 15 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố đi bộ KDT The Manor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

● Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong các công việc hành chính và quản lý hàng ngày

● Lên lịch và quản lý các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện quan trọng của Giám đốc

● Chuẩn bị và soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cho Giám đốc

● Phối hợp và theo dõi các dự án, nhiệm vụ giữa các phòng ban trong công ty

● Phân tích và tổng hợp dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc

● Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường

● Đại diện Giám đốc trong một số cuộc họp và sự kiện khi được ủy quyền

● Quản lý và sắp xếp các chuyến công tác của Giám đốc

● Xử lý các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến văn phòng Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính

● Kỹ năng báo cáo xuất sắc, có khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách

logic, rõ ràng

● Có kinh nghiệm về quản trị Nhân sự, Kiểm xoát nội bộ, truyền thông MKT, tài chính

● Có kỹ năng điều hành công việc tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả

● Có kiến thức và kỹ năng phân tích tài chính cơ bản

● Thông thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

● Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

● Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

● Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương : 15-20M

● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

● Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

● Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

● Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

● Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

● Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.