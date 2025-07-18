Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Hệ thống giáo dục Edufit
- Hà Nội: Lô H3
- LC, KĐT Starlake Tây Hồ, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 22 - 30 Triệu
1. Phát triển và giám sát chương trình giảng dạy:
Xây dựng giáo trình, tài liệu bằng tiếng Anh cho các khối lớp khác nhau, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục và mục tiêu học tập
Thiết kế khung chương trình giảng dạy, hướng dẫn tiến độ dạy, kế hoạch bài học, kiểm tra đánh giá và các tài liệu giảng dạy khác giúp truyền đạt hiệu quả các khái niệm học bằng tiếng Anh/
Giám sát chất lượng giảng dạy môn ở tất cả các cấp thông qua dự giờ, rà soát khung chương trình trình chi tiết vàcác phương pháp khác
2. Rà soát và điều chỉnh các tài nguyên và học liệu
Rà soát các tài nguyên và học liệu giảng dạy môn hiện có và điều chỉnh chúng cho phù hợp với việc giảng dạy bằng tiếng Anh, thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sự rõ ràng và dễ hiểu
3. Kiểm tra đánh giá:
Phát triển các đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết để đo lường sự hiểu biết của học sinh về các khái niệm được dạy bằng tiếng Anh
4. Phát triển chuyên môn:
Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
free
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI