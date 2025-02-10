Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 32, ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa.

- 885 Tam Trinh / Tòa NV1

- 3

- 01 khu Gelexia

- Geleximco, Yên Sở, Hoàng Mai, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp giảng dạy các lớp Tiếng Anh dành cho kids/ teens
Test, dạy demo học viên.
Tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp, sự kiện, festival liên quan đến Khối Học thuật và của toàn Trung tâm khi cần.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty
Thời gian làm việc:
Từ Thứ Hai đến Thứ 7
Ca 1: 17h45 - 19h15
Ca 2: 19h30 - 21h

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn (Education)
Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp: Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội...;
Có chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 7.5+ (không kỹ năng nào dưới 7.0)/ TOEIC 900+ trở lên. Ưu tiên các ứng viên có cả 2 chứng chỉ IELTS và TOEIC;
Có chứng chỉ giảng dạy sư phạm: TESOL, CELTA, VSTEP…;
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài;
Có kiến thức tốt về các đối tượng học sinh, ngữ pháp, từ vựng, phát âm và phương pháp giảng dạy;
Có phong cách giảng dạy sôi nổi, đa dạng, sáng tạo;
Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc.
Kinh nghiệm làm việc trước đây (Prior Work Experience)
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự;
Có kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp các lớp học Tiếng Anh tối thiểu 5 học viên trở lên ở độ tuổi mầm non, tiểu học, THCS.
Kỹ năng và khả năng (Skills and Abilities)
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, sáng tạo và trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 280.00-400.000 VNĐ/ca (1,5h);
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Giáo viên fulltime, quản lý như Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó phòng Học thuật,...;
Có cơ hội nhận hỗ trợ về nguồn tài liệu nghiên cứu học thuật và tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
Có cơ hội nhận hỗ trợ về chi phí thi và thời gian để học thêm các khóa liên quan đến giảng dạy và chứng chỉ ngôn ngữ như: IELTS, TESOL, CELTA,...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 32 ngõ 4 phố Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

